Українець зупинився за крок від чемпіонського браслету WSOP

Вітчизняний покерист Леонід Білокур став раннер-апом змагання The Big 500. Він заробив 112,7 тисяч доларів!

Бай-ін у турнір коштував 500 баксів. Більше двох з половиною тисяч входів гарантували солідний призовий фонд — 1,2 мільйони "зелених".

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У фінальному хедз-апі зійшлися двоє гравців, у колекції яких немає золотих браслетів WSOP. Білокурові протистояв бразилець Ренан Брущі.

Вирішальна роздача відбулася у найкращих традиціях голлівудських стрічок. Леонід отримав кишенькову пару тузів, а його опонент одномасні 10 та 3. Кожна нова вулиця давала бразильцеві усе більше шансів на перемогу. Врешті перед рівером він мав флеш-дро та стріт-дро.

Останньою в турнірі на стіл впала дев’ятка, вона закрила Ренанові стріт. Бразилець став чемпіоном, заробив золотий браслет WSOP і 150 тисяч доларів. Білокур задовільнився 112,7 тисячами доларів.