Українець змарнував розкішний шанс виграти 800 тисяч гривень

Тарас Сопотицький очолював чип-каунт фінального столу онлайн-турніру за 55 доларів. На фінішній прямій у розпорядженні українця була половина фішок, яка залишалась у грі. Але не склалось.

Івент проходив у незвичному форматі – на префлопі спортсмени грали за правилами Пот-ліміт Холдему, на постфлопі – у класичний, Безлімітний різновид гри.

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Тарасу "ViTaMoS" Сопотицькому такий формат зайшов як нікому. Українець накопичив стільки фішок, скільки в усіх інших учасників фіналки разом взятих. Однак на вирішальній стадії чип-лідеру не складалось і Тарас фінішував на третій позиції – 14 тисяч доларів призових.

А от чемпіонові дісталось удвічі більше – 29 тисяч доларів. І це при тому, що Оскар "owilson25" Вілсон вийшов на фінальний стіл з одним із найкоротших стеків. Тріумф костариканця зовсім не випадковість. Оскар присвятив грі уже 11 років і знає як давати собі раду під шаленим тиском ICM.