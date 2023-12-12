Українець Сергій Голодюк – лідер у битві за звання чемпіона світу з покеру

Відіграли черговий день Головної події Світової серії покеру. Українець Сергій Голодюк несподівано вирвався на першу сходинку чип-каунту Main Event WSOP.

Серія WSOP Paradise на Багамських островах впевнено наближається до свого логічного завершення. Уже за кілька днів всі дізнаються ім'я нового чемпіона світу з покеру. У Головній події з бай-іном 5 300 доларів залишається провести лише один флайт, після чого всі гравці об'єднаються та продовжать боротьбу вже у зоні ITM.

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Сьогоднішній Day 1c зібрав 648 входів. До наступної стадії пробилися лише 98 гравців. Беззаперечним лідером дня став українець Сергій Голодюк. Він зібрав понад мільйон турнірних фішок, очоливши чип-каунт Main Event WSOP.

Нагадаємо, що раніше у другий день Головної події пробилися ще низка українських гравців. За підсумками Day 1а кваліфікувалися Олександр Турич, Денис Чуфарін та Олексій Меженков. Після Day 1b до них приєдналася Ольга Єрмольчева.

Усі учасники другого дня вже гарантовано у призах. На даний час у турнірі Main Event WSOP було зроблено 2 703 входи, 400 гравців зберігають шанси на титул. Враховуючи, що потрібно відіграти ще один флайт, заявлений призовий фонд Головної події Світової серії покеру 15 000 000 доларів точно вдасться перебити.