Українець Роман Гордієнко – чемпіон Європейського покерного туру

Столиця Чехії приймала етап Європейського туру покеру, де традиційно змагаються найсильніші гравці континенту. В останні дні серії свого чемпіона отримала Україна.

Трофейну "Піку" EPT у Празі виграв Роман Гордієнко. Наш земляк вдало виступив на гіпер-турбо нокаут-турнірі з Холдему з бай-іном 500 євро. Український чемпіон заробив 24 210 євро включно з нагородами за вибивання суперників.

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У турнірі було зроблено 178 входів. За фінальний стіл зуміли пробитися одразу 2 українці – Роман Гордієнко та Едуард Ануфрієв. Українці й могли зустрітися у хедз-апі, однак Ануфрієв вилетів третім. Едуард виграв 9 650 євро.

Вирішальну битву Роман Гордієнко проводив із голландцем Майклом Пінто. Українець обіграв суперника у хедз-апі, отримавши свій перший трофей EPT у кар'єрі. В інших подіях серії українські гравці неодноразово змагалися за фінальним столом.

Зокрема, Олексій Євченко став другим у турнірі Super Hyper Turbo (11 150 євро), у наступному ж турнірі серії Артур Галстян посів 3 місце (10 150 євро), а Роман Гордієнко фінішував п'ятим (6 010 євро). Василь Підгрушний був п'ятим у масштабній події Eureka Cup (33 550 євро), Андрій Андрєєв та Станіслав Галатенко посідали 6 місця, отримавши понад 14 000 євро кожен.