Українець Ренат Богданов – серед кращих хайролерів Світової серії покеру на Багамах

На Багамських островах вирують покерні пристрасті. У гру вступили хайролери – учасники дорогого браслетного турніру WSOP Paradise з бай-іном 25 000 доларів.

Українці продовжують полювати за браслетами Світової серії покеру. У першому турнірі зовсім трохи не вистачило для перемоги Назару Бугайову, тепер шанс принести Україні трофей мав Ренат Богданов.

До теми Мішок грошей, але без браслету: дебютний титул на WSOP вислизнув з рук Марії Хо

Відомий український професіонал пройшов із чип-лідерським стеком у другий день події $25,000 High Rollers Championship. Цей турнір зібрав всю еліту покеру на чолі з легендарними Негреану та Хельмутом. Не впустили можливості поборотися за браслет і зіркові гості.

Агуеро на хайролерському турнірі / Фото PokerNews

Активність хайролерів вразила. Турнір зібрав 533 входи, завдяки чому призовий фонд склав неймовірні 13 325 000 доларів. Усі 80 учасників другого дня гарантували собі призові. Разом із Ренатом Богдановим у другому дні був представлений ще один українець Олексій Меженков.

Олексій посів 30 місце, а Богдану вдалося потрапити за фінальний стіл. На жаль, першим Ренат і вилетів. На рейз із ранньої позиції від чип-лідера Даніеля Смільковича українець запушив понад 10 ББ із рукою А3s. Німець показав АQ. Потрібних аутів на дошці не з'явилося.

Завтра учасники фінального столу визначать чемпіона. Власнику браслета WSOP дістануться понад 2 700 000 доларів призових. Лідирує Даніель Смількович, також у грі відомі професіонали Даміан Салас та Адріан Матеос.

