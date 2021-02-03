Українець потрапив за фінальний стіл одного з головних покерних турнірів тижня

Український професіонал Андрій Новак посів восьме місце у змаганні Super MILLION$.

Бай-ін у турнір коштував 10,3 тисячі доларів. Усього набралося 210 входів, гарантія склала 2 мільйони баксів.

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За фінальний стіл наш гравець "вмощувався" з робочим стеком — більше 43 великих блайндів.

Андрій Новак вже у стартовій роздачі фінального столу невдало "сходив" в ол-ін. "STiger" виставився проти Бенджаміне Ролле і програв.

В українця залишилося близько половини стеку, але з боротьби він вибув не першим. Пропустивши перед собою білоруса Олексія Бойко, Новак вилетів на восьмому місці. Українець заробив майже 69 тисяч доларів.

А чемпіоном Super MILLION$ став той таки Бенджамін Ролле. Він успішно пройшов шлях від головного аутсайдера до тріумфатора змагання, заробивши 424,5 тисяч баксів.