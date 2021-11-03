Українець кинув виклик покерним хайролерам і виграв 92 тисячі доларів

Українські покеристи за фінальними столами Super Millions – велика рідкість. Флагманський турнір за 10 300 доларів непогано склався для Павла Колінковського.

Окрім престижного титулу, покеристи-хайролери боролись за головний приз, який цього разу оцінили у 317 тисяч доларів.

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За фінальним столом традиційно не бракувало зіркових імен. До топ-9 пробились Оле Шеміон, Даніель Дворес та Віктор Маліновський. Щоправда, жодному із зіркових регулярів не вдалось дотягнути до хедз-апу. До вирішальної дуелі не добрався і українець Павло Колінковський, який посів шосте місце і забрав 92,2 тисяч доларів призових.

А от інший представник пост-радянського простору Андрій Конопелько пройшов усю дистанцію елітного турніру. Білорус кілька разів демонстрував дива виживання – в один момент його стек за фінальним столом становив лише 4,5 великих блайнди. Конопелькові, утім, непогано заходило і турнір завершився на його користь.

У хедз-апі білорус півтора години протистояв Енріко Камоші і добив суперника бекдорним стрітом. Ціна доїзду білоруса – 70 тисяч доларів. Чемпіон отримав 317,3 тисяч доларів, його суперник – 247,8 тисяч.