Українець Денис Чуфарін став лідером турніру та озолотився на майже 50 тисяч доларів

Вночі 11 січня український покерист Чуфарін зайняв перше місце в онлайн-турнірі Wednesday Wonderbox HR 1050 доларів Mystery Bounty. Участь у цьому івенті взяли 353 гравці, призовий фонд сягнув 353 000 доларів.

Український покерний амбасадор Денис Чуфарін, який відзначився минулого року у серії для хайролерів Triton Poker, здобувши четверте місце, цього разу зайняв перше місце в онлайн-турнірі Wednesday Wonderbox HR 1050 доларів Mystery Bounty.

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Гра була напруженою

На початку фінального столу Денис мав один з найменших стеків, що становив понад 22 великі блайнди та 7 стек загалом. Однак він здивував усіх, вигравши префлоп з десятками проти кишенькових дам senara та став одним із лідерів за фінальним столом.

Пізніше він вивів з гри Якопа Олів’єра, у них обох були AQ різних мастей, але у Чуфаріна на тьорні закрився флеш з бубновою дамою. За вибивання суперника Денис отримав найбільший нокаут за фінальним столом, а саме 9 600 доларів.

У хедзапі він зіткнувся з гравцем з Норвегії Лінусом Хюлстромом. Фінальна роздача, яка визначила переможця, була напруженою, Лінус відкрив КТ різних мастей, а у Дениса на великому блайнді був бубновий АТ.

За свою перемогу український амбасадор отримав 47 476 доларів, з урахування баунті розміром 14 300 доларів, з чим ми його і вітаємо.



Результат онлайн турніру Wednesday Wonderbox Дениса Чуфаріна / телеграм-канал santazzzua

Нагадаємо, що нещодавно Денис також брав участь у турнірі Main Event WSOP Paradise який відбувся на Багамах і зайняв 97 місце показавши найкращий результат серед українців.