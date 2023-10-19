Учні почекають: вчителька математики виграла покерний турнір і вирушить на ЕРТ до Праги

Цьогоріч відновив свою роботу спеціальний навчальний жіночий табір з покеру. Переможці відбіркових турнірів проходять у фінал, де розігрують єдину путівку на Головну подію EPT у Празі вартістю 5 300 євро.

Жіночий навчальний табір призначений для новачків покерної гри, яких згодом будуть навчати професіонали. Спочатку новобранці влаштовують серію домашніх ігор, за підсумком яких 10 переможниць відправляються на Кіпр. Там фіналістки грають справжній живий турнір Bootcamp Showdown у межах ЕРТ.

Читайте також Нещадний Голлівуд: авторів фільму "Шулери" звинувачують у крадіжці сценарію

Фінал подарував учасницям незабутні враження. Кожна роздача супроводжувалася шаленою підтримкою, що додавало драматизму у грі любителів. Кульмінацією фіналу стала пам'ятна перемога британської вчительки Луїзи Ульрік.

Атмосфера турніру Bootcamp Showdown / Фото pokerstars.eu

Луїза Ульрік – колишній вчитель математики та ліцензований консультант. Тепер вона вирушить на Європейський покерний тур до Праги, щоб взяти участь у Головній події. У пакет входить бай-ін 5 300 євро та всі витрати включно з транспортом та проживання. Турнір Main Event – це шанс для кожного любителя покеру назавжди змінити своє життя. Саме у цьому й полягає суть проєкту Women's Bootcamp.