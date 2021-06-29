В турнірі за 10 000 доларів трапився жорстокий кулер за участю зірок покеру

Лас-Вегас розігріває покерну тусовку перед довгоочікуваною серією WSOP, яка стартує у вересні. Регуляри і любителі і тепер не сидять без роботи – рубаються за титул турніру Wynn Millions, де чемпіон забере більше 2 мільйонів доларів.

Поповнити власну колекцію престижним трофеєм уже не зможе найуспішніший МТТ-гравець в історії. Брін Кенні, який за кар’єру виграв понад 56 мільйонів доларів призовими, вилетів із турніру внаслідок неймовірного кулера.

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Американець, який просувався турнірною дистанцією із солідним стеком, зіткнувся у доленосній роздачі із Алексом Фоксеном – незмінним лідером покерних підсумкових рейтингів. Кенні добряче влучив у флоп A-A-3 із AQ. Не скаржився на прихильність фортуни і його суперник. Фоксен зібрав фул-хаус із кишеньковими трійками. Алекс Фоксен / cardschat.com

Після скромної пристрілки на флопі, опоненти не форсували подій і на наступній вулиці, яка ще більше ускладнила життя Бріну Кенні. На терні з’явилась ще одна 3, яка підсилила комбінації обом покеристам. А от дама на рівері загнала Бріна у справжній капкан – натсовий фул-хаус проти каре.

Опоненти очікувано відправили у банк всі свої фішки, після чого Брін Кенні пішов відпочивати, а Алекс Фоксен став одним із чип-лідерів турніру Wynn Millions. У солідному івенті, який зібрав 1 328 гравців, розігрують майже 12,5 мільйонів доларів. Чемпіон турніру стане багатшим на 2 мільйони доларів.