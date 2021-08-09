Три години на мрію: грек блискавично виграв браслет WSOP

Грецький покерист Георгіос Сотіропулос став чемпіоном турніру Flip & Go NLH. Він заробив 117 тисяч доларів.

Особливістю цього змагання є цікавий регламент. Перша частина — це шутаут, тривалістю не більше п’яти хвилин, друга — фрізаут (дві з половиною години).

Читайте також: Неймар досягає успіху у новому виді спорту

Попри незвичний регламент, до фінального столу дісталося відразу декілька іменитих покеристів. І це при тому, що бай-ін у 200 баксів дозволив назбирати більше шести тисяч входів!

На п’ятому місці турнір завершив Віктор Маліновській. Він заробив 41,6 тисяч доларів. Відразу після нього з дистанції зійшов Кріс Мурман (54 тисячі "зелених").

А чемпіон Георгіос Сотіропулос отримав 117 тисяч баксів. І поповнив власну колекцію другим браслетом WSOP. Дебютний він здобув ще у 2015 році.