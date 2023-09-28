"Тигр" знову полює: Андрій Новак виграв черговий п’ятизнак

Один із найбільш успішних українських гріндерів відзначився перемогою на Чемпіонаті світу з онлайн-покеру. Новак отримав 24 000 доларів призових

В ці дні регулярам онлайн-покеру не до повноцінного сну. В мережі інтернет триває WCOOP (Чемпіонат світу з онлайн-покеру) – одна із найбільш престижних серії за віртуальними столами. Українці також про себе тут нагадують.

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Андрій "STiger" Новак, який нещодавно відзначився на серії OSS XL, залишив за спиною усіх суперників в сайд-івенті WCOOP з Безлімітного Холдему з бай-іном 320 доларів. Трімуф приніс українському регуляру та стрімеру 24 000 доларів призових.



Андрій Новак / Фото Cardschat

Ще один стрімер, але вже із Британії, Бен "Spraggy" Спрегг також не залишив своїх глядачів без результативного екшину. В прямому ефірі публіка спостерігала, як Бен затягнув 530 WCOOP Edition Bounty Builder High Roller і поклав до кишені 31 600 доларів.



Бен "Spraggy" Спрегг / Скрін з Twitch