"Тигр" знову полює: Андрій Новак виграв черговий п’ятизнак
Джерело:Tелеграм-канал Pokeroff
Один із найбільш успішних українських гріндерів відзначився перемогою на Чемпіонаті світу з онлайн-покеру. Новак отримав 24 000 доларів призових
В ці дні регулярам онлайн-покеру не до повноцінного сну. В мережі інтернет триває WCOOP (Чемпіонат світу з онлайн-покеру) – одна із найбільш престижних серії за віртуальними столами. Українці також про себе тут нагадують.
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Андрій "STiger" Новак, який нещодавно відзначився на серії OSS XL, залишив за спиною усіх суперників в сайд-івенті WCOOP з Безлімітного Холдему з бай-іном 320 доларів. Трімуф приніс українському регуляру та стрімеру 24 000 доларів призових.
Ще один стрімер, але вже із Британії, Бен "Spraggy" Спрегг також не залишив своїх глядачів без результативного екшину. В прямому ефірі публіка спостерігала, як Бен затягнув 530 WCOOP Edition Bounty Builder High Roller і поклав до кишені 31 600 доларів.