Світова серія покеру: чим турніри WSOP приваблюють сотні тисяч гравців

Цифри WSOP-2023 говорять самі за себе: цього літа у Світовій серії покеру взяли участь понад 200 000 гравців із різних куточків планети. Покеристи розділили у Лас-Вгасі рекордні 440 500 000 доларів призового фонду.

Світова серія покеру-2023 увійшла в історію як одна з найуспішніших за всі роки проведення WSOP. У Лас-Вегасі розіграли 95 браслетів, причому значна частина турнірів отримала рекордну явку та призовий фонд.

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Найбільшим на серії став турнір Gladiators of Poker із бай-іном 300 доларів. У ньому було зафіксовано 23 088 входів, що зробило цей турнір одним із наймасовіших за всю історію живого покеру. Загалом у турнірах Світової серії покеру цього року взяли участь 215 655 гравців.

Космічні суми призових

Завдяки високій активності гравців на Світовій серії покеру-2023 вдалося зібрати рекордний призовий фонд. Загальна сума сягнула позначки у розмірі 440 562 594 долари. Для порівняння, це навіть більше ніж ВВП деяких карликових країн (Науру, Палау, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії).

Організаторам нарешті вдалося побити рекорд відвідуваності найбільш статусного турніру серії Main Event WSOP, який тримався з 2006 року. У Головній події було зафіксовано 10 043 входи, що призвело до найбільшого призового фонду в історії покеру – 93 399 900 доларів. Зіграти у такому турнірі – мрія кожного покериста. Відзначимо, що цього року на фінальний стіл Main Event WSOP пробився українець Руслан Придрик, який виграв 2 400 000 доларів.

Мультичемпіони серії

Зручний розклад серії дозволяє покеристам брати участь у багатьох турнірах. Цьогоріч одразу четверо гравців отримали статус мультичемпіонів WSOP. По 2 браслети виграли Кріс Брюер, Чад Івслейдж, Джош Ар'є та Райан Міллер.

За кількістю виграних браслетів WSOP домінують представники США. Влітку ще 58 американців виграли найпрестижніший трофей у покері. Окремо варто виділити найтитулованішого гравця Світової серії Філа Хельмута. Він оновив власний же рекорд і тепер має 17 браслетів WSOP.

Філ Хельмут / PokerNews

Якщо говорити про виступ українців цього року, то WSOP-2023 став одним із найуспішніших для наших гравців. У Лас-Вегасі змагалися понад півсотні українських покеристів, які оформили 140 ITM і майже 5 000 000 доларів призових.

Найбільший приз дістався Руслану Придрику, а єдиний браслет для нашої країни виграв Вадим Шльоз. Тепер Україна має 14 браслетів Світової серії покеру та посідає 11 місце у загальному рейтингу найуспішніших країн-учасниць WSOP.