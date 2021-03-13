Світова серія покеру 2021 відбудеться в живому форматі – Даніель Негреану

Головний покерний фестиваль WSOP, який у 2020-му через пандемію довелось перенести за віртуальні столи, найімовірніше, повернеться до звичного формату уже цього року. Оптимістичні прогнози дав один із найпопулярніших гравців сучасності Даніель Негреану, у якого багато зв’язків, зокрема, і серед покерних функціонерів.

За словами Негреану, Світова серія покеру стартує восени, а не влітку, як це було зазвичай. Утім, фестиваль відбудеться у повному обсязі – до розкладу WSOP увійдуть традиційні 9 десятків турнірів. Арена для проведення серії – Лас-Вегас, повільно, але впевнено повертається до повноцінного покерного життя. Там уже і "живі" турніри проводять, і поступово знімають певні карантинні обмеження.

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Відтак, запевняє Негреану, під час проведення фестивалю із казино приберуть засоби захисту, які впровадили у закладах впродовж минулого року, а покеристи зможуть повноцінно насолоджуватись грою. Цьому посприяє активна вакцинація на території США. Адміністрація президента Байдена спробує глобально закрити це питання до кінця весни – початку літа.