Суперпромо "Директора покеру": 1,000,000 гривень для гравців PokerMatch!

Кожен покерист зможе отримати круті подарунки, просто граючи в улюблену дисципліну.
Джерело: PokerMatch
Любите отримувати подарунки від Директора покеру. Ловіть іще один!
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З 5 по 14 лютого найбільший український рум PokerMatch проведе акцію з призовим фондом 1,000,000 гривень, в якій кожен з вас зможе випробувати удачу і отримати 10,000 гривень на рахунок! Круто? Ще й як!
Для участі в грандіозному промо потрібно просто грати в улюблену дисципліну і зробити лише 15 гривень рейку.
Всі гравці, що впораються з цим завданням, будуть зареєстровані в одному з чотирьох щоденних шутаут-турнірів "Суперпромо Директора покеру" і почнуть штурм фінального столу, де й будуть розіграні найласіші шматки пирога! За участь у кожному раунді турніру гравці отримають «Козирну карту», в якій заховані круті подарунки – до 10,000 турнірних гривень на рахунок.
Усі деталі акції можна дізнатися на офіційній сторінці покер-руму.
Заінтриговані? Тоді реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкрутіших акціях разом із "Директором покеру"!
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