Стів О’Дваєр виграв турнір товстосумів

Американський покерист ірландського походження став чемпіоном WPT High Roller.

Бай-ін сюди коштував 5,2 тисячі доларів. 83 входи дозволили перебити заявлену гарантію у чверть мільйона баксів. Загальний призовий фонд склав 415 тисяч американської валюти.

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Змагання вийшли напрочуд представницькими, зібравши за моніторами чимало відомих покеристів. Наприклад, найуспішніший онлайн-гравець в історії Ніклас Астедт навіть не зміг дожити до призів. Швед став баббл-боєм, посівши чотирнадцяте місце.

Натомість інші акули онлайну британець Конор Бересфорд та бразилець Юрій Дзівілевській все ж змогли трохи заробити. Конор посів дванадцяте місце (11,3 тисячі доларів призових), а Юрій став дев’ятим (14,5 тисяч баксів).

Фінальний хедз-ап також був статусним. О’Дваєр статус чемпіона виграв у боротьбі з німцем Крістофом Фогельсаном. Ранер-апер заробив 73,2 тисячі доларів, чемпіон став багатшим на 115,6 тисяч "зелених".