Стань мільйонером за кілька годин: в українському покер-румі відбудеться третій турнір "Mega KO"

Покерна платформа PokerMatch не зупиняється на досягнутому. Провідний український рум замахнеться на черговий рекорд – 10 квітня тут розіграють 10 мільйонів гривень в одному турнірі.

Третя серія уже традиційного турніру "Mega KO" буде найбільш масовою онлайн-подією в історії українського покеру. Гарантований призовий фонд становитиме 10 000 000 гривень, а переможець стане мільйонером. Чемпіони перших двох турнірів "Mega KO" також не скаржились на свої здобутки. Гравці "1st" та "1bpex", поповнили свої банкроли на 598 000 і 327 000 гривень відповідно.

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Окрім безпрецедентного призового фонду, в рамках турніру додатково розіграють ще 3 мільйони гривень різноманітними призами. Як і в попередньому івенті, бай-ін в "Mega KO" становитиме 2 500 гривень. Утім, за традицією, відібратись в грандіозну подію можна буде і зі значно меншими інвестиціями. До 10 квітня на PokerMatch щоденно відбуватимуться сателіти у турнір з бай-іном від 0.5 до 900 гривень. Більш детальна інформація про "Mega KO №3" – на офіційному сайті PokerMatch.