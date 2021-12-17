В США відбудеться турнір для любителів із сумнівними критеріями відбору

Ми звикли, що професіоналами вважають гравців, для яких покер є основним, або часто єдиним джерелом доходу. А от ідентифікувати покерного новачка, чи то пак любителя, виявляється, не так вже і легко.

В лютому наступного року в містечку Оксон-Гілл, штат Меріленд, відбудеться покерна серія, до розкладу якої потрапив незвичний турнір.

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Івент за 200 доларів пропонує помірятись силами виключно новачкам покеру. Аби уникнути чітерства і не зруйнувати здорову конкуренцію, організатори вигадали своєрідний кастинг, до якого, щоправда, є кілька запитань.

Головним критерієм, який дозволить взяти участь в турнірі – є профайл учасника із Hendonmob, ресурсу, який веде статистику призових в офлайн-турнірах. Якщо ваші загальні здобутки не перевищують 25 тисяч доларів, ласкаво просимо за стіл. Сума, відверто кажучи, не мала навіть для американців. Але більше насторожує інший момент.

Чимало регулярів, для яких місцями бойової слави є інтернет, фактично не грають за живими столами. А відтак, за даними того таки Hendonmob, в офлайні заробили якісь копійки. Тож обійти "хитромудру" систему і намнути боки аматорам цілком реально. Щоправда сумнівно, що хтось вдаватиметься до таких ризикованих експериментів в турнірі за 200 баксів.