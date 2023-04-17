Найбагатші покеристи світу: "скандальний" рейтинг

Авторитетний сайт PokerNews назвав 10-ку найбагатших гравців у покер. Після публікації цього списку гравці англомовного покерного ком'юніті повалилися з жорсткою критикою на адресу редакції.

Найбільше обурення викликала поява у списках Дена Білзеряна. Епатажний "король інстаграма", який відомий не скільки своїми успіхами у покері, а скоріше стилем життя, випереджає у рейтингу справжніх легенд, таких як Дойл Брансон та Філ Айві.

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Складаючи список найбагатших гравців, PokerNews враховували "чистий" прибуток в офлайні, онлайні та навіть кеш-іграх. На думку багатьох, рейтинг все одно вийшов суб'єктивним і суперечливим.

10 місце. Тоні Джі – 36 000 000 доларів

Тоні Джі / Фото PokerNews

Антанас Гуога відомий не тільки у світі покеру. Литовець є генеральним директором Cyberphunk Holdings, а також співвласником кількох компаній, пов'язаних із покером та блокчейном. Тоні Джі виграв понад 11 000 000 доларів у живих турнірах та ще більше у кеш.

9 місце. Джастін Бономо – 57 000 000 доларів

Рекордсмен офлайну з більш як 60 000 000 доларів призових в офлайні виявився лише на 9 місці рейтингу. Це ще один гравець, чиї здобутки, можливо, применшені. Хай там як, а Джастін Бономо все одно залишається найуспішнішим турнірним гравцем на планеті.

8 місце. Брін Кенні – 57 000 000 доларів

Скандальна та неоднозначна особистість у рейтингу. Багато хто вважає Бріна Кенні шахраєм, інші, навпаки, всіляко намагаються "відбілити" його репутацію. На даний час Кенні бореться з Бономо за звання найкращого турнірного гравця у світі у списку All Time Money List.

7 місце. Даніель Негреану – 70 000 000 доларів

Один з найпопулярніших та найвідоміших покеристів на планеті. Даніель Негреану став першим канадцем, який виграв в офлайні понад 50 000 000 доларів. Останнім часом він сконцентрований на турнірах у США, майже відмовившись від далеких перельотів до Європи. Негреану продовжує активно грати, нав'язуючи конкуренцію "новому поколінню" регулярів.

6 місце. Дойл Брансон – 75 000 000 доларів

Поява суперлегенди у списках теж викликала подив серед уболівальників, але з позитивного боку. За даними Hendon Mob, у живих турнірах Дойл Брансон виграв "всього" 6 000 000 доларів, але набагато більше йому принесли кеш-ігри.

5 місце. Кріс Фергюсон – 80 000 000 доларів

Кріс Фергюсон / Фото pgt.com

Один із найбільш популярних гравців США на прізвисько "Ісус". У живих турнірах він виграв понад 10 000 000 доларів, але це лише невелика частина його прибутку. Був серед співзасновників FullTilt Poker і до кінця відновити репутацію після Чорної п'ятниці так і не зумів.

4 місце. Сем Фарха – 100 000 000 доларів

Свого часу експерти називали Сема Фарху найкращим гравцем в Омаху. Тричі він вигравав браслети WSOP саме з пот-лімітної Омахи. Тривалий час Фарха залишався найсильнішим регуляром офлайн-кешу, заробляючи у Лас-Вегасі десятки мільйонів доларів.

3 місце. Філ Айві – 125 000 000 доларів

Філ Айві досі залишається у непоганій формі, що доводить його нещодавня перемога на серії Triton Poker. Скільки заробив він покером достеменно невідомо. Айві часто брав участь у закритих кеш-іграх, тоді як лише в офлайні сума призових складає майже 40 000 000 доларів.

2 місце. Ден Білзерян – 200 000 000 доларів

Щодо особистості Дена Білзеряна, то тут більше запитань, ніж відповідей. Він був послом найвідомішого покер-руму, але компанія його звільнила. Про перемоги Білзеряна розповідає хіба що він сам. Лише іноді спливає інформація від інших гравців, наприклад, від Ченса Корнута.

1 місце. Енді Біл – 10 000 000 000 доларів

Енді Біл / Фото pokerlistings.com

Головним переможцем рейтингу PokerNews став гравець, ім'я якого не знає більшість покерних уболівальників. Відомо, що неймовірні статки він сколотив на ринках банківської справи та нерухомості, хоча періодично сідав грати у покер на найвищих лімітах.