Такого покеру ви ще точно не бачили: запальна американка грає ногами – відео

Покер, звісно, гра інтелектуальна, але тут вистачає місця і для тих, хто воліє показати себе за ігровим столом у незвичний спосіб. Особливо коли йдеться про виставкові турніри.

Один з таких днями відбувся в Лас-Вегасі. Змагання серії Celebrity Poker Tour уже традиційно збирають зірок шоубізнесу, медіа, спорту та інших сфер.

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Гра у таких турнірах зазвичай минає у дуже товариській атмосфері без сильної напруги, щоправда, екшену не бракує, адже кожен з учасників прагне взяти участь в якомога більшій кількості роздач. А іноді ще й зробити це в якийсь унікальний спосіб.

Як от акробатка Софі Доссі. Вона стала популярною у 2016 році після своєї участі в шоу "America’s Got Talent" (аналог нашого "Україна має талант"). З того часу, своїх навичок Софі не розгубила, що й вирішила продемонструвати прямісінько за столом. Дівчина відправила свої фішки в ол-ін ногами перекинутими через голову, чим шокувала і суперників, і коментаторів. Це точно одна з речей, які варто побачити на власні очі.

Ол-ін ногами: дивіться відео

Щоправда, попри усі старання, виграти роздачу Софі не вдалося. Вона хоч і зібрала трипс королів зі своїми К-5, однак в одного з суперників виявилася така ж комбінація, але з кращим кікером. Попри цю невдачу, можна з певністю сказати, що Доссі все одно стала головною зіркою шоу.

Майже легендарний результат

Український покерист Костянтин Гольський показав найкращий результат серед представників синьо-жовтого прапора у Головній події EPT Монте-Карло – 35-те місце серед 1208 гравців. Після повернення додому Костя розповів, що завадило йому підійнятися навіть вище.