Сліпий норвезький покерист стрімить в інтернеті

Стівен Іглесіас – яскравий доказ того, що в інтелектуальної гри немає меж. Покерист, який повністю втратив зір у 2014 році не лише продовжує грати, але й проводить покерні стріми для кілька десятків своїх фоловерів.

Втративши зір, Іглесіас практично втратив і надію продовжувати займатись улюбленою справою. Але світ не без добрих людей. Стівен познайомився із Деніелом, який залюбки погодився стати "очима і руками" покериста. Відтоді хлопці працюють у команді, де усі рішення приймає Іглесіас, а його друг відповідає за реалізацію.

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Стівен та Деніел не обмежуються лише грою в інтернеті, де за їх стрімами спостерігають близько 50 глядачів. Напарники регулярно відвідують офлайн-серії і не безуспішно. А активі тандему 83 тисячі доларів призових.