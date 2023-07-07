Шоу Філа Хельмута у турнірі Main Event WSOP: в якому образі з'явився зірковий покерист

Філ Хельмут кожного року намагається викликати фурор своєю появою у Головній події Світової серії покеру. Цього разу рекордсмен WSOP з'явився в образі головного героя мюзиклу "Видатний шоумен".

Цьогоріч Філ Хельмут заздалегідь проанонсував свій образ для турніру Main Event. Рекордсмен за кількістю виграних браслетів Світової серії покеру перетворився на героя фільму "Видатний шоумен", в якому головну роль зіграв Г'ю Джекман.

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Супроводжував "Білого мага" інший епатажний гравець Ден Кейтс, який приміряв на себе не менш цікавий образ – легендарного "Короля Лева". Слідом за ними вийшли 17 дівчат – відповідно до числа виграних браслетів Хельмута у турнірах WSOP.

Гра по-різному склалась для двох шоуменів. Ден Кейтс вилетів, а от Філ Хельмут продовжуватиме боротися за свою третю перемогу на Main Event WSOP. У Головній події вже встановлено новий рекорд відвідуваності. В усіх стартових днях турніру зіграли 9 337 учасників.

Також сьогодні Юджин Калден офіційно став найбільш віковим гравцем на Main Event WSOP. Дідусь з Флориди зіграв у турнірі у віці 100 років. Реєстрація у Головну подію Світової серії покеру залишається відкритою до старту Day2. Переможець турніру отримає понад 12 000 000 доларів.