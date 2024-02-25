"Якщо зможу я, то зможе кожен": Діб розкрив секрет схуднення, за яке отримав 800 тисяч доларів

Володар шести браслетів WSOP Шон Діб поділився деталями свого схуднення, завдяки якому виграв велике парі в іншого покериста та бізнесмена Білла Перкінса.

Нагадаємо, Діб поставив 100 тисяч доларів проти 1 мільйона Перкінса, що зможе знизити відсоток жиру в організмі з 40 до 17 трохи більше ніж за рік часу. Термін, відведений Шону для схуднення, спливав наприкінці травня, але Перкінс вирішив здатися заздалегідь.

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Опоненти домовилися, що Білл виплатить 800 тисяч доларів замість мільйона. Нещодавнє сканування показало, що відсоток жиру в організмі Діба знизився уже до позначки 22, тож сумнівів у тому, що він досягне бажаного результату у 17% практично не залишилося.

Перкінс розумів, що я випереджаю графік, що мої тренери все роблять правильно. Я методично скидав жир і нарощував м’язову масу. Я поки ніяк не святкував перемогу, не накинувся на піцу, не відступав від свого плану харчування. Я налаштований довести людям, що це можливо. Якщо зможу я, то зможе будь-хто,

– розповів Діб.

Тож, попри те, що гроші вже у його кишені, Шон таки планує досягти не лише домовленої позначки у 17% підшкірного жиру, але й опуститися до 15%. Менш ніж за рік після старту челенджу Діб уже скинув близько 35 кілограмів.

Впродовж доби після старту парі Шон найняв персональних масажиста, тренера і дієтолога. Втім, покерист зізнається, що найбільше йому допомогла схуднути домашня активність. Діб почав більше часу проводити з дітьми та давати можливість дружині перепочити від хатніх справ.

Шон також зізнався, що за цей рік лише 10 разів дозволив собі трохи відступитися від плану харчування, але "шахраювання" обмежувалися максимум невеличким шматочком печива.

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