Його покерна кар’єра була швидкоплинною, але дуже колоритною. Залишивши вдома сокиру та бензопилу, лісоруб Дарвін Мун зробив вилазку у Лас-Вегас, звідки привіз майже 5,2 мільйона доларів. Життя віце-чемпіона WSOP Main Event 2009, утім, трагічно обірвалось незадовго до його 57-го дня народження.

Нещодавно Дарвін Мун переніс операцію і почувався добре, але через тиждень американця не стало. За словами дружини Венді Мун, трагедію, найімовірніше, спричинив тромб. Незважаючи на швидкоплинну покерну кар’єру, Дарвін Мун здобув багато симпатиків у покерному середовищі. Він був еталоном скромності і адекватності, людиною, яку не зіпсували гроші.

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На WSOP 2009 року Дарвін Мун приїхав у статусі аматора, без жодного задокументованого ITM. Квиток у головну подію лісоруб виграв в одному із казино в Окленді за 130 доларів і до останнього вагався, чи не продати його. Утім, завдяки наполегливості брата, таки інвестував 10 тисяч доларів у найпрестижніший покерний турнір.



Дарвін Мун та Філ Айві. Фото: Poker Central

Пересидівши майже 6,5 тисяч суперників, Дарвін Мун у статусі чип-лідера дістався фінального столу, де у підсумку поступився лише нестримному Джо Каді. Заробивши майже 5,2 мільйона доларів, лісоруб із Меріленда "не втратив голову". Мун продовжив займатись власною лісопильнею, працюючи по 10-12 годин на добу.

Зароблений скарб Дарвін інвестував у нерухомість і оновив автопарк для членів своєї родини. Данину улюбленій грі лісоруб віддав чисто символічно. Після успіху 2009-го, американець взяв участь лише у кількох турнірах, де виграв загалом близько 30 тисяч доларів. Смерть Дарвіна Муна не єдина втрата у покерному світі за останній час. Нещодавно з життя пішов легенда гри Майк Секстон.