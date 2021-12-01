Шалена витримка: литовський покерист провів 1000 годин стріму протягом 90 днів

Литовець Александр "FatSushiPoker" встановив новий рекорд серед стрімерів-покеристів. З 1 вересня він щодня транслював свою гру у прямому етері, поки не досяг відмітки у 1000 годин.

Попередні рекорди належали Арлі Шабану, який у 2018 році витратив на 1000 годин стріму 125 днів, а потім Лукасу Робінсону. "RobinPoker" впорався з челенджом за 100 днів. Для того, щоб встановити нове досягнення, Александр "FatSushiPoker" планував завершити марафон впродовж 95 днів.

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26-річному литовському покеристу вдалося впоратися із завданням навіть раніше. Спершу протягом 78 днів він стрімив по 7-11 годин на день, потім 6 днів проводив в етері по 17 годин, а в останній тиждень безперервно грав за столами 16 годин. Таким чином йому вдалося завершити марафон на 90-й день стріму.

Александр під час стріму / Фото твітер "FatSushiPoker"

Кількість його підписників на твічі зросла більше ніж вдвічі. Ком'юніті активно підтримувало майбутнього рекордсмена. Вболівали за Александра так само й Арлі Шабан та Лукас Робінсон.

Встановлення рекорду на 90-й день стріму Александр відзначив у прямому ефірі разом зі своєю дівчиною Годою. Вона вручила йому святкові кульки з цифрою 90 та підготувала оригінальний торт.