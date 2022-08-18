Головна подія EPT у Барселоні: хто з українських покеристів претендує на титул

Сьогодні у Барселоні стартує День 3 Головної події EPT. У грі залишаються 210 учасників, серед яких українські покеристи Ігор Ярошевський та Василь Підгрушний. Вони гарантували собі мінімальний приз – 11 730 євро.

Барселона завжди була особливим місцем для European Poker Tour. Саме тут провели перший Main Event EPT у 2004-му. У цьому році Барселона продовжує бити рекорди. Головна подія EPT з бай-іном 5 300 євро стала найбільшою за кількістю входів (2 294), відповідно, учасники розіграють рекордний призовий фонд – 11 125 900 євро.

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Турнір виходить на фінішну пряму. На третій день у грі залишається 210 спортсменів. Кожен із них забезпечив собі 11 730 євро. Продовжують боротися у Main Event двоє українців – Ігор Ярошевський та Василь Підгрушний. День 3 вони розпочнуть у нижній частині чипкаунта зі стеками 23 та 21 ББ відповідно.

Ігор Ярошевський / Фото PokerNews

Лідирує у Головній події Кайхан Мокрі зі стеком 217 ББ. У норвежця у живих турнірах скоромний доробок – 21 000 доларів призових. На другому місці йде бразилець Марсело Сімоа (178 ББ), який не так давно виграв титул EPT у Монте-Карло з призом 939 840 євро. З відомих гравців на 7 місці чипкаунта розташувався Артур Мартіросян.

Зазначимо, що двоє гравців із України завершили Main Event у зоні ITM. Андрій Новак посів 255 місце та отримав 10 060 євро, Станіслав Уродлівченко забрав 8 860 євро за 315 місце.