Сергій Єфіменко: "Хтось мав взяти на себе місію із визнання спортивного покеру в Україні"

Президент ВУФСП — про різницю між спортивним та азартним покером та роботу Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

Спортивний покер – не азартна гра. На цьому наголошує Сергій Єфіменко, президент Всеукраїнської федерації спортивного покеру. І хоча вже три роки цей спорт визнаний офіційно – його постійно плутають із азартною грою. Сергій Єфіменко розповів, у чому різниця між азартним та спортивним покером, чим займається Федерація спортивного покеру та які грандіозні плани на 2021 рік має національна збірна України.

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Чому покер – це спорт? Чи дійсно є різниця між покером, в який грають у казино та спортивним покером?

Так, різниця є і дуже вагома. Перш за все, спортивний покер існує лише у формі турнірів, в яких гравці грають не проти закладу, як в казино, а один проти іншого. Для участі у турнірах гравці вносять стартові внески, які становлять призовий фонд турніру. З нього здійснюється виплата виграшу переможцям, в залежності від того, яке місце він посів у грі.

Тобто, "ставка" є фіксованою і рівною для всіх учасників змагання. Висування жодних інших ставок, купівля чи продаж фішок в рамках спортивного покеру, на відміну від азартного, не можливе! Якщо ви відвідаєте клуб спортивного покеру, то побачите, що обміну грошей на фішки чи фішок на гроші там взагалі немає.

До того ж, в спортивному покері фішки не еквівалентні грошам. Вони існують лише для гри. Вхід в турнір може коштувати 300 гривень, а фішок видається 15 тисяч. Неважливо з якою кількістю фішок гравець закінчить гру. Існує сталий призовий фонд, який відомий ще до початку турніру. Тож виграш переможця залежить лише від призового місця.

Також, у спортивному покері гравець може програти лише свій стартовий внесок, але не більше. В казино ж немає жодних обмежень, воно навпаки зацікавлене у тому, щоб людина програвала якомога більше грошей. В спортивному покері інші цілі. Оцінюється в першу чергу майстерність гравця.

При грі в азартний покер на гроші гравець в будь-який час може зайти за стіл, може заявити будь-яку суму, відіграти 5-10 хвилин, закінчити гру і встати. У спортивному покері це неможливо – розпочинається турнір і вийти з нього можна лише після того, як ти програв всі фішки.

Дисципліна матч-покеру, з якої відбуваються світові турніри зі спортивного покеру, повністю нівелює фактор удачі. Всі учасники знаходяться в рівних умовах. Коли відбуваються турніри, роздачі на столах йдуть однакові. Тобто, коли грає, наприклад, 6 збірних – є 6 столів і по 6 членів кожної команди. Учасники кожної команди сидять за різними столами на різних позиціях. Якщо на першому столі Україна грає на першому боксі (місце за столом), то на другому столі – на другому і так до шостого. Всі столи розігрують однакові роздачі (мова про послідовність карт у колоді), таким чином, всі члени кожної збірної знаходяться в однакових умовах.

Чи відрізняються гравці у спортивний та азартний покер?

Можу сказати зі свого досвіду, що люди, які грають у турнірний та азартний покер дуже відрізняються. Азартні гравці сідають за стіл скоріше відпочити, відірватися, ризикнути, розважитися. Професійні гравці в турнірний покер заробляють на власній майстерності. В клубному покері переважає математика, психологія, прорахунки. Професійних гравців в покер часто не допускають до гри у казино, бо вони дуже гарно рахують, їх одразу видно і казино це не вигідно. Таким чином, спортивний покер має докорінні відмінності від покеру азартного і Всеукраїнська Федерація спортивного покеру активно веде просвітницьку діяльність, щоб змінити усі негативні упередження щодо спортивного покеру у суспільній свідомості українців.

Чим взагалі займається Всеукраїнська Федерація спортивного покеру і чи стикаєтеся ви із проблемами у своїй роботі?

Всеукраїнська Федерація спортивного покеру займається популяризацією та розвитком спортивного покеру в Україні, організацією змагань, перемовинами із операторами проведення великих міжнародних серій, формуванням національної збірної України із матч-покеру, акредитацією клубів і об’єктів інфраструктури спортивного покеру та контролем за дотриманням норм їх роботи.

Ми пильно стежимо за доброчесністю клубів. У Федерації є контрольно-ревізійний комітет, крім того у нас в областях є відокремлені підрозділи, на які також покладається функція перевірки клубів.

Основний наш успіх у тому, що ми сформували дуже класну національну збірну, яка вже другий рік поспіль є чемпіоном світу у дисципліні матч-покер і бронзовим призером чемпіонату Європи, який, до речі, ми приймали у Києві.

Основною проблемою було і залишається нерозуміння суспільством, правоохоронними органами, журналістами різниці між азартним покером та спортивним. Тому часто замість того, щоб займатись організацією змагань, домовлятись про проведення класних міжнародних серій з операторами, нам доводиться відбиватися від нападків, від фейків і контролювати акредитовані та нелегальні клуби.

Зараз ми проводимо консультаційні наради і переговори з правоохоронними органами, роз’яснюємо, де є спортивний покер, де ні. Також ми активно співпрацюємо і плануємо підписати меморандум із Комісією з регулювання азартних ігор і, дуже сподіваюся, що ми зможемо підписати меморандум із МВС.

Ми плануємо передбачити у меморандумі пункт про те, що працівники органів поліції спільно з працівником Федерації будуть мати вільний доступ до клубу без постанови на обшук. І це буде прописуватися в договорі про співпрацю із клубами.

Ми як ніхто зацікавлені у тому, щоб діяльність клубів спортивного покеру відповідала нормам закону, а незаконні азартні заклади виявлялися, закривалися і не асоціювалися зі спортивним покером.

Коли спортивний покер народився в Україні?

Історія спортивного покеру в Україні починається із 2000-х років, коли Гері Боумен, один із засновників міжнародної федерації спортивного покеру, відкрив у Львові першу в Україні федерацію спортивного покеру. Він мав українське коріння і завжди із особливою любов’ю ставився до нашої країни. Гері Боумен, можна сказати, привив нам культуру гри у спортивний покер і одним із перших почав розвивати його тут.

Як азартна гра, покер залишився в казино, а спортивний покер відділився і розпочав своє окреме життя і розвиток. У 2006 році почали відкриватися покерні клуби, в яких вже не було ані автоматів, ані рулеток, лише покерні столи. На той час у покер грали скрізь – навіть у барах та ресторанах.

Згодом покер вперше визнали видом спорту. Це сталося у 2009 році. На той час існувала інша Федерація спортивного покеру, яка й стала національною і почала опікуватися питаннями спортивного покеру в Україні. Втім, дуже скоро, уряд розпочав активну боротьбу із азартними іграми, де під загальну гребінку потрапив і спортивний покер. За наказом Міністерства юстиції, Міністерство молоді та спорту вивело спортивний покер із реєстру видів спорту і позбавило його статусу.

Як на це відреагували представники Федерації?

Розпочалися суди, які тривали аж до 2013 року. Колишня національна Федерація спортивного покеру дійшла навіть до Вищого адміністративного суду і виграла усі позови. Було доведено, що спортивний покер – інтелектуальна гра, що із реєстру видів спорту вона була виведена незаконно. Проте статус спортивного покеру так і не поновили. Із 2014 року колишня Федерація перестала займатися цим питанням.

Наскільки мені відомо, деякі клуби спортивного покеру продовжували працювати у сірій зоні, напівзаконно. Вони знаходилися у постійних судах і сутичках із правоохоронцями. З одного боку, в азартний покер в клубах не грали, але і статус спортивного покеру був дуже невизначеним, а жодного регулювання зверху вже не було.

Тоді повстав великий запит на врегулювання ринку. Клуби прагнули працювати легально, а для цього необхідно було розібратися в усіх колізіях закону і хтось мав взяти на себе цю місію.

Як сталося, що питанням врегулювання спортивного покеру в Україні почали займатися Ви та Всеукраїнська Федерація спортивного покеру?

У 2014 році ми створили Федерацію спортивного покеру у Харкові. До нас активно почали приєднуватися інші міста та області. Після того, як Федерація нараховувала вже 14 відокремлених підрозділів, ми стали Всеукраїнською федерацією спортивного покеру.

Оскільки колишня Національна Федерація спортивного покеру відійшла від справ і втратила національний статус, ми фактично перейняли на себе її функції по врегулюванню ринку спортивного покеру в Україні.

У 2015 році ми вперше подали документи на визнання спортивного покеру видом спорту. З’ясувалося, що це може зробити тільки член міжнародної Федерації спортивного покеру, а сама міжнародна Федерація має бути визнана в Україні.

Розпочався довгий процес. Колишня українська національна федерація спортивного покеру, яка на той час була членом міжнародної федерації, відмовилася співпрацювати. Тоді ми звернулися до міжнародної федерації, навіть літали у Лондон на переговори із її президентом. Врешті-решт, у 2017 році закінчився договір колишньої національної федерації із міжнародною федерацією. Тоді нам запропонували стати членом міжнародної федерації, що ми і зробили.

Спочатку ми добилися визнання самої міжнародної Федерації спортивного покеру в Україні. А згодом, у 2018 році, добилися і визнання спортивного покеру видом спорту. Для цього було подано 5 томів документів в усі спортивні комітети та Міністерство молоді та спорту. Такого пакету документів на той час не надавав ніхто. У Міністерстві навіть жартували з цього приводу.

Нам дуже допомогло те, що незадовго до цього спортивний покер був визнаний видом спорту в Індії. В країні, де азартні ігри та гральний бізнес заборонені взагалі, де немає жодного казино, а в спортивний покер грають усі.

Після цього був оголошений конкурс для Федерацій спортивного покеру на набуття національного статусу, який ми виграли. Відтоді ми регулюємо даний вид спорту і представляємо його в Україні і за кордоном.

Які плани у Федерації на поточний рік?

Всі плани на сьогодні залежать від ситуації із поширенням COVID-19. Хотілося б у цьому році провести на території України міжнародну серію турнірів. Але поки що говорити про масштабні змагання важко, оскільки багато країн Європи та світу й досі закриті на карантин. Ми однозначно проведемо чемпіонат України. Навіть із обмеженням кількості учасників. Плануємо провести також кубок України. Спробуємо провести наш національний PokerMatch UA Millions Sport Poker Series. Остання його серія зібрала понад 4600 учасників. А з ними подорожують, друзі, родини, фанати, журналісти. Це дуже масове явище. І з цього стає зрозуміло, чому у період пандемії ми не можемо розвернутися і провести заходи. Це масовий вид спорту. Питання навіть не в тому, чи будуть глядачі і вболівальники в залі, а в тому, що самих учасників дуже багато. Українське покерне ком’юніті одне з найбільших в Європі. Тому, можна говорити, що туристичний потенціал розвитку спортивного покеру в Україні дуже великий.

Взагалі, у Федерації є плани проводити Чемпіонат України і кубок України в чотирьох регіонах на чотирьох стадіонах. Зараз ведуться переговори зі стадіоном Металіст у Харкові, Чорноморець Ареною в Одесі, Ареною Львів і НСК Олімпійський на проведення Чемпіонату України. Але не впевнений, що це вдасться втілити саме цього року.

Основним пріоритетом на 2021 рік є виступ національної збірної України зі спортивного покеру в Кубку Європи і Світовому Кубку Націй, які попередньо відбудуться в Сінгапурі вже восени.

Маємо плани вже влітку запустити Національну Лігу із матч-покеру. Це саме та дисципліна, у якій виступає наша національна збірна. Одним із обов’язків клубу спортивного покеру, який проходить акредитацію є виставити свою команду із матч-покеру. Таким чином, ми зараз наповнюємо Національну Лігу матч-покеру і далі плануємо створити вже професійну лігу і аматорську. В аматорській зможуть приймати учать усі бажаючі без попередньої реєстрації, а в професійній будуть грати команди, які займають перші місця в аматорській.

Цей проект задуманий для того, щоб популяризувати та розвивати матч-покер в Україні. Зараз він поданий на визнання олімпійським видом спорту. Тому ми плануємо зосередити увагу на розвитку саме цієї дисципліни в Україні, щоб коли нарешті нас запросять до участі у Олімпіаді, мати сильну Лігу і класну команду та виступати на рівні.

Інтерв'ю підготував Андрій Чернов