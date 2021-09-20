Сексуальний покер: як виглядає одна із найкрасивіших покеристок світу + фото

Саманта Абернаті зі своєю зовнішністю могла з легкістю "сісти на шию" якомусь мультимільйонеру і насолоджуватись життям. Але красуня не шукає легких шляхів – займається спортом, розвиває власний Інстаграм і професійно грає в покер.

В 2016 році Саманта Абернаті довела, що вислів «краса – велика сила» має стосунок і до інтелектуальної гри. В головній події престижної серії Aussie Millions американка фінішувала третьою, вигравши 437 тисяч доларів.

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Саманта Абернаті / Card Player

На шляху до подіуму у цьому ж турнірі із Самантою трапився епізод, який ледве не коштував їй турнірного життя. Мікель Хабб жорстоко заслоуролив дівчину із К-К, але королі не встояли перед королевою.

Успіх у Мельбурні до тепер залишається найкращим покерним досягненням Абернаті, утім, Саманта сподівається незабаром обновити свій персонал бест. Американка набирає досвіду в онлайн-покері, де грає під ніком "SamanthaA". А зі зняттям усіх санітарних обмежень, планує активно подорожувати в компанії топових покерних серій.



Саманта Абернаті / Instagram

Ще одна пристрасть Абернаті – соціальні мережі, де дівчина, очікувано, користується великою популярністю. В Instagram у красуні майже 100 тисяч підписників. Саманта тішить аудиторію не лише миловидними селфі, але й демонструє своє захоплення спортом.



Саманта Абернаті / Instagram

Завдяки хорошій фізичній формі, Саманта змушує божеволіти чоловіків, а крім того, отримує непоганий фінансовий профіт. В 2016 році дівчина побилась об заклад із Деном Білзеряном, що подолає на велосипеді шлях від Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса за 72 години. Це були найлегші 10 000 доларів в житті Саманти Абернаті.



Саманта Абернаті / Instagram