Рубались 14 годин: хто став чемпіоном найдорожчого турніру року

У Лас-Вегасі покерні товстосуми розіграли статусний титул з Омахи. Кожен учасник турніру виклав за участь 100 000 доларів.

Айк Хекстон був близьким до того, аби впродовж місяця тріумфувати одразу у двох івентах суперхайролерів. Вигравши нещодавно трофей Super High Roller Bowl з Холдему, американець зупинився за крок від перемоги у найдорожчому в цьому році турнірі з Омахи.

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Фінішна пряма івенту за 100 000 доларів виявилась дуже виснажливою – фінальний день тривав 14 годин, з них 6 годин точились баталії у 3-max. Зрештою першим із дистанції зійшов Стівен Чідвік, який за третє місце отримав 570 000 призових.



Джаред Блезнік святкує перемогу / Фото PokerGO

Айк Хекстон стосунки у хедз-апі з’ясовував із Джаредом Блезніком. Американці влаштували справжні гойдалки – кожен по черзі мав перевагу за стеком 3/1. У підсумку за Блезніка заступилась карта. Він вкотре перехопив ініціативу і таки дотиснув непоступливого Хекстона. Віце-чемпіон забрав 836 000 доларів призових. А найкращий у чотири-карточних розбірках отримав 1 292 000 баксів. Це, до слова, найбільший виграш Джареда Блезніка в кар’єрі.