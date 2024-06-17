Звезда UFC шокировал покерных хайроллеров: Баффер сыграл за финальным столом WSOP

Легендарный ринг-анонсер показал крутой результат пока в самом дорогом турнире Мировой серии покера. Американец, конечно, не забыл развлечь соперников своей коронной фразой.

Брюс Баффер, главный ринг-анонсер UFC - топового промоушена по смешанным единоборствам, плодотворно проводит отпуск за покерными столами. Американец рискнул 50 000 долларов и сыграл в турнире хайроллеров на WSOP. Инвестиции того стоили.

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Брюс Баффер / Фото PokerGO

Солидный бай-ин оказался по карману еще 176 покеристам, а это рекорд Мировой серии именно для этого ивента. Только 27 лучших сумели как минимум удвоить собственные инвестиции и, наверное лишним будет говорить, что в ITM попало немало топовых регуляров – сразу 11 владельцев золотых браслетов. Брюс Баффер в этой компании лишним не чувствовал себя. Любитель, который впервые играет на Мировой серии покера, добрался до финального стола.

Видео с Youtube-канала PokerNews

Именно ринг-анонсер UFC дал старт решающим баталиям, произнеся свое знаменитое "It's time!" (Время пришло), которое звучит с топовых площадок боев ММА. Эффектный перформанс Бафферу помог не слишком. Он одним из первых покинул финалку, выставившись с А-К против К-К Джонатана Джаффи. Впрочем восьмое место принесло звезде UFC 212 423 долларов, что является его самым большим выигрышем в покере.



Виктор "Isildur1" Блум / PokerNews

Обновить собственный рекорд, зато, не удалось Виктору Блуму, более известному, как "Іsildur1". Гроза онлайн-покера с середины нулевых, занял третье место и получил 951 727 долларов призовых. С завоеванием первого браслета WSOP шведу придется подождать. Зато Серхио Айдо можно поздравлять с дебютом.



Серхио Айдо / Фото PokerNews

Испанский покерист переиграл в хедз-апе маститого американского регуляра, владельца 3 золотых браслетов Ченса Корнута (1 351 000 долларов призовых). А вот Айдо получил пока самую большую выплату на нынешнем фестивале – 2 026 506 долларов.

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