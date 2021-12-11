"Земля Богов" готовится к визиту покерных толстосумов

Знаменитая покерная серия Triton Super High Roller Series в начале следующего года посетит один из главных мировых курортов – остров Бали. Топовым покерным хайроллерам, впрочем, будет не до отдыха.

С 17 февраля по 1 марта в рамках серии состоится 11 хайроллерских турниров с бай-инами от 30 000 до 200 000 долларов.

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Спортсмены с глубоким банкроллом получат возможность показать свой скилл в различных дисциплинах. Это и классический Холдем, и Омаха, и покер с короткой колодой. В рамках Triton Super High Roller Series состоятся также турниры с турбированной структурой блайндов. Это не касается главного ивента по Безлимитному Холдему со стартовым взносом 200 000 баксов.

Очевидно, что звезд с мировым именем на Бали будет достаточно. Постоянными гостями этого фестиваля являются Том Дван и Фил Айви. Не лишними на этом празднике будут и Майкл Аддамо, Джейсон Кун, Джастин Бономо, Брин Кенни, Даниэль Негреану и Стивен Чидвик. Ну и куда же без любителей-бизнесменов, прежде всего из Азии, которых также достаточно на таких фестивалях.

Главная же интрига серии – борьба за первую строчку All Time Money List. Джастин Бономо, который недавно возглавил рейтинг преодолев отметку в 57 миллионов долларов призовых, попытается устоять на вершине под давлением Брина Кенни. Между первой и второй ступеньками лишь 267 тысяч долларов разницы. А Кенни, как известно, именно в рамках Triton Super High Roller Series, но в Лондоне, оформил свой самый большой занос в карьере – более 20 миллионов долларов.