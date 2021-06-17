Как заработать более 700 тысяч долларов за день: рецепт покериста Шина Винтера

В Лас-Вегасе финишировала престижная покерная офлайн-серия US Poker Open, 2021. Главным блюдом действа стал турнир с огромным бай-ином 50 тысяч долларов. Спортсмены сделали 42 входа и сформировали призовой фонд в более 2 млн долларов!

Самый большой кусок этого пирога достался американцу Шину Винтеру. Он далеко не новичок за покерным столом. За карьеру только в живых турнирах Шин выиграл более 17 млн долларов. Поэтому сейчас он лишь подтвердил свой высокий уровень, хотя это было непросто.

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Среди прочих в финалке Винтер собственноручно выбил сразу двух покеристов, которые входят в десятку самых успешных игроков в истории: Джейсона Куна (31 млн карьерных выигрышей) и Стивена Чидвика (35 млн). Именно британец был соперником Шина в хедз-апе, и хотя победить не смог, вряд ли уж слишком расстроился. Ведь за второе место Чидвик получил аж полмиллиона долларов. Шину Винтеру же вместе с титулом чемпиона достались 756 тысяч "зеленых".

Не удалось пробиться за финалку Дэвиду Питерсу, впрочем, именно он стал победителем общего зачета US Poker Open. На протяжении серии Дэвид выиграл три турнира, заработав в общей сложности более 800 тысяч долларов.