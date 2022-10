Кто станет самой выдающейся женщиной года в покере: определились финалистки

Определились имена покеристок, которые прошли в финальный раунд голосования на включение в Зал славы покера среди женщин. В числе главных фавориток Кристен Бикнелл, Ванесса Селбст и Дженнифер Тилли.

Зал славы покера имеет женский вариант Woman in Poker Hall of Name, который был основан в 2008 году. В отличие от мужского Зала, голосование проходит раз в два года. Всего 20 женщин вписали своё имя в историю WiPHoF. Из-за пандемии церемония не проводилась с 2018 года.

Заключительный этап голосования будет отрытым. Финальный выбор сделают действующие представительницы Зала покерной славы и журналисты. На победу претендуют 7 женщин.

Дженнифер Тилли – актриса, регулярно принимающая участие в телевизионных покерных шоу;

– актриса, регулярно принимающая участие в телевизионных покерных шоу; Ванесса Селбст – номер один в рейтинге по призовым среди женщин, с недавних пор посвятившая себя трейдингу;

– номер один в рейтинге по призовым среди женщин, с недавних пор посвятившая себя трейдингу; Кристен Бикнелл – профессиональный игрок в покер, идущая на третьем месте по призовым;

– профессиональный игрок в покер, идущая на третьем месте по призовым; Анжелика Хаэль – начав свою карьеру с должности простого дилера, сейчас занимает позицию вице-президента по управлению WPT;

– начав свою карьеру с должности простого дилера, сейчас занимает позицию вице-президента по управлению WPT; Лив Боэри – одна из самых успешных покеристок (7-ое место по призовым);

– одна из самых успешных покеристок (7-ое место по призовым); Кара Скотт – журналистка, телеведущая, амбассадор покер-рума;

– журналистка, телеведущая, амбассадор покер-рума; Терри Кинг – в 1978 году выиграла женский турнир WSOP, почти 50 лет была на ведущих покерных ролях в Америке.

Кара Скотт / Фото flickr.com

Праздничная церемония награждения Woman in Poker Hall of Name состоится 14 декабря в студии PokerGO в казино и отеле Aria в Лас-Вегасе.