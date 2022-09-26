Забыть о сексе, выйти в ринг, бросать штрафные как Карри: самые бессмысленные пари покеристов

Большинство профессиональных покеристов – азартные люди. Каждый день они играют на большие деньги, а чтобы отвлечься, на досуге часто заключают пари по самым странным поводам.

Недавно в покерных кругах бурно обсуждали возможное пари между Патриком Леонардом и Лэндоном Тайсом. Последний утверждал, что за 100 000 долларов он готов год провести в казино Bally's в Лас-Вегасе. Они ни к чему прийти не смогли, но были в истории покера и другие безумные пари.

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Однажды легендарный Джонни Мосс поставил 1 000 долларов с коэффициентом 15 к 1 на то, что сможет победить профессионального боксера. Затея закончилась плохо для покериста. После боя чемпион WSOP Main Event оказался в больнице. Когда у него спросили, зачем рисковал здоровьем, он ответил, что 15 к 1 – это слишком хорошая ставка, чтобы отказываться.

Пари между покеристами часто касаются темы баскетбола. Даг Полк не верил, что Фил Хельмут сможет забить 3-очковый бросок без разминки с первой попытки. Вместе с другими покеристами они утвердили коэффициент 10 к 1. Хельмут поставил на кон 1 500 долларов, а мог выиграть одним удачным броском 15 000 долларов. Они вышли на улицу, нашли баскетбольное кольцо, и Фил показал, что действительно владеет "белой магией".

Фил Хельмут попадает 3-очковый: смотрите видео

Куда серьезнее навыки в баскетболе продемонстрировал Майк Макдональд. В апреле 2020 года известный покерист поставил 250 000 долларов на то, что сможет в течение одной сессии забить 90 из 100 баскетбольных штрафных. Это казалось безумством, поскольку опыта в баскетболе у него не было, а бросить с таким процентом могут не все профессиональные игроки. Но Макдональд невероятным образом победил уже к августу.

Перед Мировой серией покера 2016 года популярная покеристка Ванесса Селбст, выпив слишком много коктейлей поставила 10 000 долларов на то, что Джейсон Мерсье не сможет выиграть за серию 3 браслета. Коэффициент был сумасшедший – 180 к 1. Поражение могло ей обойтись в 1 800 000 долларов. В какой-то момент она была в шаге, чтобы проиграть. Мерсье завоевал 2 браслета и вышел в хедз-ап еще одного турнира. К счастью для Ваннесы, он занял 2 место.

Джейсон Мерсье / Фото juegaygana.es

Спор, за который до сих пор стыдно Антонио Эсфандиари, касается темы секса. Покерист-миллиардер Билл Пёркинс предложил ему 1 000 000 долларов, если Эсфандиари откажется от секса на год. Антонио решил, что ничего невыполнимого в этом нет. Он долго изучал вопрос, звонил друзьям, проходившим через аналогичное испытание, и постепенно убедился, что выиграть спор вполне реально. Но спустя 9 дней Эсфандиари написал откровенное письмо Пёркинсу и предложил ему откупиться за определенную сумму. Бил аннулировал соглашение, заработав несколько сотен тысяч долларов.