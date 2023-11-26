WSOP Paradise захейтили за скандальную гостю – стримершу, обманувшую покеристов

Организаторы Мировой серии покера столкнулись с волной хейта – гневные комментарии посыпались на стримершу Nemo, которая стала одной из приглашенных гостей серии WSOP Paradise на Багамах.

23-летняя Nemo (настоящее имя Циюй Чжоу), которая к тому же является гроссмейстером по шахматам, ранее провела собственный розыгрыш, где победитель должен был получить пакет WPT стоимостью 12 000 долларов. К большому удивлению и гневу участников, главный приз получил никто другой, как... бойфренд стримерши Алекс "Tallo" Эпштейн.

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Nemo резко раскритиковали, а некоторые написали в комментариях, что Алекс, как владелец браслета WSOP, мог бы приобрести билет и за свой счет. Стримерша вместо того, чтобы извиниться и перезапустить розыгрыш, лишь агрессивно отвечала на комментарии, а самых активных хейтеров отправляла в бан..

Я решила отдать пакет человеку, который, по моему мнению, больше всего этого заслуживает. Он помогал мне на каждом шагу моей карьеры. Если это кого-то огорчает, сами проведите розыгрыш за собственные деньги в свое свободное время, – возмущалась Nemo.

Несмотря на то, что скандал произошел более года назад, о "розыгрыше" не забыли, и на этот раз негативным комментариями забросали анонс WSOP Paradise с новостью о ее участии. Сейчас ответы в посте скрыли, но не удалили его – поэтому, вероятно, Nemo посетит фестиваль.

WSOP Paradise пройдет с 3 по 14 декабря на территории отеля Atlantics Paradise Island на Багамских островах. В рамках серии запланировано 15 браслетных турниров с общим гарантированным призовым фондом в 50 000 000 долларов. О своем желании сыграть в "райских" турнирах уже официально заявили аргентинский футболист Серхио Агуэро, многократный чемпион НБА Тони Паркер, чемпионка по шахматам, мастер FIDE среди женщин Александра Ботез, а также культовые покеристы Даниэль Негреану и Бертран Гроспелье.