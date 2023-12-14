Чемпион станет мультимиллионером: украинцы продолжают борьбу в турнире с рекордной гарантией

В Лас-Вегасе набирает обороты покерный ивент с крупнейшим в истории гарантированным призовым фондом. Первый игровой день удалось преодолеть по меньшей мере трем украинцам.

Столица развлечений Лас-Вегас затаила дыхание в ожидании развязки мегатурнира WPT World Championship, где разыграют рекордную в истории живого покера гарантию. Участники разделят 40 000 000 долларов.

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Позади два из четырех флайтов первого игрового дня и, очевидно, организаторам придется столкнуться с оверлейем. Другими словами, общая сумма вступительных взносов, в 10 400 долларов каждый, не достигнет высокой планки гарантированного фонда. Сейчас стартовали всего 1339 игроков, а ко второму дню пробились 467 покеристов.



WPT World Championship / Фото PokerNews

Борьбу за титул продолжают по меньшей мере три украинца. Первый игровой день покорился Богдану Черному (492 000 фишек), Владиславу Шелковому (423 000) и Денису Шафикову (100 000). Для сравнения, у чип-лидера Джефа Хакима в стеке – 998 000 фишек. Среди пробившихся во второй день звездных покеристов Гас Хансен – легенда игры, который именно ради этого турнира прервал свою покерную пенсию. У датчанина – 558 000 фишек.



Гас Хансен / Фото PokerNews