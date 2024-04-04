Покер "перед сном": первый турнир в открытом океане в пижамах

Боссы Мирового покерного тура организовали крутую серию для любителей интеллектуальной игры и путешествий. Фестиваль проходит на круизном лайнере посреди Атлантики, а стартовала серия с турнира с необычным дресс-кодом.

Тем, кому надоел покер в его классическом виде, добро пожаловать на борт круизного лайнера Scarlet Lady Virgin Voyage. Корабль оснастили всем необходимым для интеллектуальных баталий и отправили в путешествие водами Атлантического океана.

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Больше всего внимания во время серии WPT Voyage, конечно, привлекут ивенты 1 100 WPT Prime Championship с гарантией 500 000 долларов и 5 000 WPT Championship с гарантированным миллионом призовых.





Турнир в пижамах / Фото WPT

А вот главной изюминкой фестиваля уже стал турнир в пижамах, где участники демонстрировали не только свое покерное мастерство, но и дизайнерские способности.