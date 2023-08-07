Выпускной мечты: звёздный покерист Даниэль Негреану неожиданно посетил школьную вечеринку

Школьники Лас-Вегаса получили один из лучших подарков на выпускной, который только можно придумать. В гости к ним пришел известный покерист Даниэль Негреану.

Об этой истории узнали благодаря твиттеру. Там "Kid Poker" написал, что во время вечерней прогулки к нему подошел соседский ребенок и спросил, не зайдет ли Даниэль поиграть в покер с ним и его друзьями, которые праздновали свой выпускной перед поступлением в колледж.

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Даниэль Негреану опросил своих подписчиков в твиттере, и большинство ответило, что нужно пойти. 49-летний покерист действительно пришёл на вечеринку, попутно прихватив с собой телефон и сумку с подарками. Ребята очень удивились, увидев на пороге звёздного гостя.

Даниэль Негреану действительно воплотил мечту этих ребят. Он общался с ними, обсуждал разные ситуации и стремился своим примером показать любовь к покеру. На видео попала одна из раздач, где Негреану сумел выиграть выставление с рукой АК.

Многие покеристы поддержали своего коллегу в соцсетях. После игры Негреану отдал все выигранные деньги ребятам, но самое главное, что Даниэль подарил им незабываемый вечер и частичку своих покерных знаний.