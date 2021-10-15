Водитель грузовика за секунду выиграл 250 тысяч долларов

Вместо того, чтобы поехать с сыном в лагерь, Дональд Нимне отправился на покерный турнир. Судьба привела американца в нужное место и за секунду он стал богаче на 250 тысяч долларов.

В казино Wynn устроили покерный турнир с необычными баунти. В последний день события каждый, кто выбивал оппонента, получал "загадочное баунти". Участники вытягивали 1 из 255 конвертов, где была случайная сума призовых от 500 долларов до 250 тысяч.

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Сыграть в необычном турнире с бай-ином 2 200 долларов изъявили желание 2 333 участника. В финальный день пробились 255. Все они имели шанс вытянуть счастливый "билет" с главным призом 250 тысяч долларов.

Спустя 40 минут начала игры 43-летний водитель грузовика из Омахи Дональд Нимне выбил оппонента с AQ против AJ. Американец подошел к барабану. Что было дальше, смотрите на видео.

Дональд Нимне вообще не собирался играть в этом турнире. Он планировал вместе с семьей отправиться в лагерь, но в последний момент путешествие сорвалось. Американец решил не терять времени и поехал в казино. Теперь Дональд Нимне – самый счастливый водитель в мире.

Я что-то почувствовал. Меня пересадили за новый стол, и я выиграл раздачу с баттона. Потом пошёл к барабану, мои глаза зацепились за этот конверт. Когда открывал его, то подумал, что там 25 тысяч, но нули всё никак не заканчивались. Тогда у меня просто снесло крышу, – поделился эмоциями Дональд Нимне.

Практически за секунду американец выиграл 250 тысяч долларов, а до этого в живых турнирах его заработок в покере составлял 20 тысяч. Сам турнир Дональд Нимне закончил на 122 месте, дополнительно получив еще 5 200 долларов.