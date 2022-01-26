Властелин перстня: турецкий любитель выиграл ценный приз и 6-значные призовые

Фейзула Караарслан – яркий пример того, что новичкам довольно часто везет. Турецкий любитель только третий раз в жизни попал в призы живых покерных турниров и получил престижный титул.

Главное событие World Series of Poker Circuit в чешском Розвадове дало оживленный старт европейскому сезону покера. Турнир собрал 808 входов, а призовой фонд составил 1 189 780 евро.

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Из сотни участников за ценный перстень соревновались и несколько украинцев. Лучший результат показал Дмитрий Быстровзоров, финишировавший на 36-м месте. А вот до кульминации, то есть до финального стола, добраться не удалось ни одному представителю постсоветского пространства.

Только два лучших игрока гарантировали себе 6-значные выплаты, а главный приз, по мнению экспертов, должен был отправиться в Сербию. Опытный Александр Томович в хедз-апе сошелся с любителем Фейзулой Караарсланом. Впрочем, в покере класс не всегда бьет агрессию. Турок играл, как в последний раз в жизни, и такая стратегия дала результат.

Хедз-ап Главного события WSOP Circuit / фото PokerNews

Кроме кольца WSOPC, чемпион получил 204 тысяч евро. Учитывая предыдущий бест-кэш Фейзулы, новичок почти в 100 раз превзошел свое лучшее достижение. Вдобавок, турок получил билет на Главное событие WSOP Europe за 10 350 евро, которое также состоится в чешском Розвадове.