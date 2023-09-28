Менеджер от бога: владелец ФК "Брайтон" заработал миллионы благодаря покерным навыкам

В 1990-х годах Тони Блум был одним из лучших покеристов в мире. Сколотив миллионный капитал, покер начал надоедать Блуму и он выбрал новый путь для инвестиций – футбольные клубы.

До того как стать владельцем "Брайтона", Тони Блум был известен как профессиональный игрок в покер. Его навыки пригодились и в других направлениях – беттинге и бизнесе. Вскоре Блум основал консалтинговую компанию Starlizard, использующую анализ данных и математические модели для выявления прибыльных возможностей для беттинга.

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Название компании неслучайно. В покере он выступал под ником "Lizard". При этом Тони Блум до сих пор любит выступать в живых турнирах. Последнюю крупную победу он одержал осенью прошлого года, завоевав титул на серии Poker Masters. В турнире по Омахе он выиграл 360 000 долларов.

Тони Блум / Фото pgt.com

По данным Hendonmob, общая сумма призовых Блума в живых турнирах составляет 3 890 000 долларов. Самые яркие победы он одержал в хайроллерских событиях Aussie Millions Poker Championship в 2009 и 2011 годах, суммарно заработав тогда почти полтора миллиона долларов. При этом фирма Starlizard сейчас приносит Блуму ежегодно по 100 000 000 фунтов стерлингов.

Покер – это интересная игра, где приходится использовать много навыков, включая обдуманный риск, понимание ситуации, чтение соперников и многое другое. Я скучаю по покеру. Он может многому научить о жизни, о людях, о характере, – заявил Тони Блум.

В 2009 году Блум заинтересовался футбольным менеджментом, выкупив английский клуб "Брайтон". Он потратил более 360 000 000 фунтов стерлингов, чтобы вывести команду в АПЛ, дать ей возможность играть на красивом и уютном стадионе и создать одну из лучших тренировочных баз в стране. Тони Блум неоднократно заявлял, что покер помогал ему в принятии решений и в управлении футбольным клубом.

Управление футбольным клубом – тонкий менеджмент, где на кону не только ваши деньги, но и судьбы сотен людей, которые работают в команде. Навыки, которые я приобрел, играя в покер, во многом влияют на то, что я делаю, – говорит Блум.

Его футбольный клуб "Брайтон" уверенно закрепился в АПЛ и на данный момент идет в тройке лидеров недавно стартовавшего сезона. С 2018-го года Тони Блум также владеет бельгийским клубом "Юнион". Команда из Брюсселя сенсационно завоевала путевку в Лигу чемпионов по итогу прошлого сезона, но не смогла попасть в групповой этап.