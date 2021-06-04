В Великобритании не хватает рабочей силы: особенно официантов, поваров... и дилеров

Во владениях Ее Величества некому работать. Брексит и карантин негативно влияют на экономику Соединенного Королевства.

По данным UKH (Объединение юридических лиц в сфере туризма), в экономике Великобритании остаются незакрытыми почти 200 тысяч рабочих мест!

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Больше всего вакансий открыто в сфере обслуживания. Островная страна ждет официантов, барменов, поваров и администраторов. Из-за брексита и карантина значительно осложнилось попадание гастарбайтеров из Прибалтики и остальной Европы в Великобританию.

А еще катастрофически не хватает дилеров. Как сообщает Assopoker, в одном из покер-румов Манчестера... игроки сами себе сдают карты, так как в заведении не хватает обслуживающего персонала.