Успешная поездка на Средиземноморье: украинец увёз из Кипра 115 000 долларов

Украинский покерист Руслан Волков удачно выступил в Главном событии Merit Poker Retro Series. Заплатив бай-ин 3 300 долларов, ему удалось умножить стартовый капитал в 35 раз.

На Кипре закончилась серия Merit Poker Retro Series с общим гарантированным призовым фондом более 6 000 000 долларов. В рамках фестиваля прошло 16 турниров с бай-инами от 550 до 10 500 долларов.

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Наибольший ажиотаж вызвало Главное событие. Турнир Main Event с бай-ином 3 300 долларов играли ровно одну неделю. В нём сражалось более 1 000 игроков со всего мира. За финальный стол пробился украинец Руслан Волков.

К сожалению, ему не удалось забрать титул. Руслан занял 6 место, получив за свои старания 115 100 долларов призовых. Чемпионский титул Merit Poker Retro Series Main Event достался представителю Сербии Дарко Свеско.

Путь чемпиона был достаточно тернист. Когда за финальным столом оставалось 3 игрока, Дарко Свеско отказался заключить сделку. Впоследствии он едва не вылетел из турнира, оставшись со стеком 4,5 ББ. Однако ему удалось оформить невероятный камбек и забрать главный приз 567 000 долларов.