В "Битві за iPhone", як зазвичай, на учасників насамперед чекає відбірковий турнір. Кваліфікація стартує 26 травня о 20:00 за Києвом. Бай-ін у турнір символічний – лише 5 гривень – і лише один щасливчик отримає жаданий квиток у вирішальний рануд. Фінал, де у хедз-апі тріумфатор зійдеться із Альоною "Alohahaloha" Мироненко, відбудеться 28 травня о 20:30.

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Вирішальний етап "Битви за iPhоne" покажуть у прямому ефірі під час стріму амбасадора на Twitch-каналі PokerMatch. Переможець отримає новенький iPhone 12 Pro, або ж грошовий еквівалент призу – 33 тисячі гривень. Однак, навіть в разі поразки, претендент отримає втішний приз – 10 000 турнірних гривень на рахунок PokerMatch. Більш детальна інформація про акцію – на офіційному сайті українського покер-руму.