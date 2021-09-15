Украинский рум разыгрывает 1 миллион гривен для кэш-игроков
Источник:PokerMatch
PokerMatch дает своим клиентам возможность неплохо заработать, играя на кэш-столах в Холдем. Благодаря участию в Holdem Rake Race, есть возможность выиграть 5-значные призовые.
Очередная рейк-гонка, на этот раз для ценителей Холдема, продлится с 20 сентября по 18 октября и будет состоять из двух этапов. Общий призовой фонд акции – 1 миллион гривен.
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В гонке участвуют кэш столы Холдема на лимитах от 0.5/1 гривен и выше. Будут существовать сразу 4 лиги, в зависимости от кэш-лимита. Игроки могут одновременно набирать очки в каждом из 4 лидербордов и параллельно бороться за призовые места во всех лигах.
Зачетный период первого этапа – с 20 сентября по 4 октября, второй – с 4 по 18 октября. 15 лучших игроков каждой из лиг получат денежное вознаграждение – от 1 000 до 44 тысяч гривен.
Для участия в гонке нужно в лобби игрового клиента в разделе "Акции" выбрать Holdem Rake Race и нажать кнопку "Принять участие" уже после старта каждого зачетного периода. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.