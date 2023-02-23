Украинский покерист Ростислав Сабищенко лидирует после второго дня Main Event EPT в Париже

Близится к завершению этап Европейского покерного тура в Париже. На финишную прямую вышел главный турнир фестиваля EPT Paris Main Event.

Главное событие парижского этапа EPT собрало 1 606 входов, что позволило сформировать призовой фонд 7 708 000 евро. Победителя ждёт лакомый кусок от этого "пирога" в размере 1 170 000 евро.

Читайте также Украинский покерист бросил вызов лучшим хайроллерам мира: сколько выиграл Андрей Держипильский

В третий день турнира прошли 174 игрока. Все уже в призах. Чипкаунт возглавляет украинец Ростислав Сабищенко со стеком 180 ББ. На втором и третьем месте находятся известные регуляры Гарри Лодж и Никлас Астедт.

Ещё два украинца продолжат сражение в Day 3. На 55 месте чипкаунта со стеком 64 ББ идет Станислав Петрив, 66-й в списке Руслан Волков. Все покеристы гарантировали себе минимальную выплату – 10 650 евро.