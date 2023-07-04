Заработал 338 000 долларов: украинец сенсационно выиграл покерный турнир в Лас-Вегасе

Роман Роговский установил личный рекорд призовых. Украинский покерист стал победителем турнира на серии Wynn Summer Classic, заработав 338 105 долларов.

Фестиваль Wynn Summer Classic проходит в Лас-Вегасе параллельно с турнирами Мировой серии покеру. Украинец Роман Роговский принял участие в событии с бай-ином 1 600 долларов. Этот турнир собрал 1 637 входов, а призовой фонд составил 2 357 280 долларов.

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Украинский покерист пробился в хедз-ап, где ему противостоял австралиец Кен Демлакиан. В итоге победа досталась Роговскому, оформившему свой бест-кэш в покере. Чемпион получил 338 105 долларов призовых.

Роман Роговский после победы / твиттер Wynn Poker Room

Также ранее Роман отличился и на Мировой серии покера. В первую неделю WSOP украинский игрок занял 27 место в турнире $5 000 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha, получив 15 035 долларов. Всего же на счету Роговского более 680 000 долларов призовых, заработанных в живых турнирах. В рейтинге самых успешных покеристов страны он занимает 22 место.