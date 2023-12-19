Фартовая покерная столица Европы: украинец Lucky777UA завоевал еще один трофей в Розвадове

Наш регуляр оформил очередные шестизначные призовые, торжествуя в турнире серии Dutch Classics. По пути к титулу пришлось одолеть немалую килополяну.

Максим "Lucky777UA" проводит плодотворный отрезок покерной карьеры. Недавно украинец завоевал в чешском Розвадове перстень WSOP Circuit. Чуть больше чем через два месяца вернулся в казино King's Resort за еще одним трофеем.

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В Главном событии серии Dutch Classics "Lucky777UA" одолел поле с 1316 входов и забрал главный приз в 44 400 евро. Как приятный бонус, чемпион получил билет на WSOP Europe Main Event 2024 года.

Близким к еще одному трофею Dutch Classics был украинец Владимир Кокулин. Который в ивенте хайроллеров уступил только в хедз-апе и заработал 11 970 евро призовых.