"Не взяли": коварный ривер отдалил украинского стримера от миллиона евро

Константин Гольский показал лучший результат среди наших покеристов в Главном событии EPT Monte Carlo. Украинец вылетел лишь в четвертый день престижного турнира.

Константин "Kostya_Jock" Гольский сложил оружие в борьбе за титул чемпиона Европы и миллион евро призовых. В Главном событии Европейского покерного тура в Монте-Карло украинец стал единственный из наших, кто пробился в четвертый день турнира, который начал с 15-м стеком среди 49 участников. Однако в одной из раздач распрощался со львиной долей стека и вскоре вылетел.

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Роковой для Гольского стала рука А-8s. В мульти-вей поте Костя попал в старшую пару на флопе A-7-Q, но не помешал Борису Ангелову с К-J протянуть гат-шот. Десятку на ривере болгарин встретил крупной ставкой в 370 000 фишек. Гольский, использовав 3 тайм-банка, таки отколол и поставил себя в затруднительное положение.



Константин Гольский / Фото USPF

Еще 260К украинец отдал Ашкану Фатахи, запушив Q-Jo против А-Кѕ. А вот остатки стека Кости проглотил маститый итальянский профи Мустафа Канит. "Kostya_Jock" финишировал на 34-м месте и получил 20 100 евро призовых.

Борьба за титул чемпиона EPT Main Event продолжается, о развязке турнира расскажем позже.