Неудержимый Андрей Новак: украинский хайроллер выиграл 330 000 долларов в онлайне

Украинские покеристы все чаще появляются за финальными столами крупных хайроллерских турниров. В этот раз отличился Андрей Новак, завоевавший "серебро" престижного события Super Millions.

Турнир с бай-ином 10 300 долларов собрал 212 входов, что позволило перебить заявленную гарантию более чем в 2 раза. Состав финального стола подобрался серьёзный. Лидером с большим отрывом был известный польский покер-про Виктор Малиновский со стеком 129 ББ.

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Андрей Новак стартовал с восьмым стеком в 14,6 ББ, однако ему удалось выйти в хедз-ап. Причём соперником украинца стал не Малиновский. На стадии 6-макс поляк проиграл "монетку" QQ в АК Оттомара Ладвы, после чего эстонец взял инициативу в свои руки.

На старте хедз-апа Ладва имел колоссальное преимущество по фишкам над Новаком. Однако и здесь украинцу удалось навязать борьбу. После 20 минут сражений "STiger" решился на отважный блеф, но соперник не выкинул топ-пару.

Думал, если займу 7 место, буду доволен, если выше 6 места – вообще супер. В последней раздаче были мысли не доблефовывать. Но в любом случае спасибо всем, кто болел. Приятно, когда тебя поддерживают, – заявил Андрей Новак после турнира.

Оттомар Ладва стал 3-кратным чемпионом Super Millions, получив 428 624 доллара. Андрей Новак во второй раз завоевал звание раннер-апа этого турнира, добавив себе в копилку призовых ещё 330 514 долларов.